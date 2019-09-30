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حوادث

ضبط 67 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بإجمالى 86 متهما

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:31 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتوجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستهداف (مُحيط المدارس والجامعات والمعاهد) بكافة أنحاء الجمهورية - لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها ، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان .

أسفرت نتائج تلك الحملات خلال الفترة من 22 – 25/9/2019 عن ضبط (67) قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" بإجمالى (86) متهم.. وضبط خلالها المضبوطات الآتية :
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 10,200 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6,330 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 2,100 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,865 كيلو جرام ) ، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 200 جرام )، و كمية من مخدر الأيس وزنت ( 135 جرام ) .

كما تم ضبط عدد (2774) قرص مخدر لعقار الترامادول، و (1750) قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و(680) قرص مخدر مختلف الأنواع، و (20) قرص مخدر لعقار الإكستاسى، و مبالغ مالية بلغت (59,400 ألف جنيه - 83 هاتف محمول – 9 سيارة – 5 دراجة نارية – 17 قطعة سلاح أبيض – 5 ميزان ) .

وكان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور، والعاملين بأوساط التربية والتعليم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.. وجارى استمرار الحملات الأمنية.
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