ضبط 67 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة بإجمالى 86 متهما

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتوجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإستهداف (مُحيط المدارس والجامعات والمعاهد) بكافة أنحاء الجمهورية - لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها ، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان .



أسفرت نتائج تلك الحملات خلال الفترة من 22 – 25/9/2019 عن ضبط (67) قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" بإجمالى (86) متهم.. وضبط خلالها المضبوطات الآتية :

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 10,200 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 6,330 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 2,100 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,865 كيلو جرام ) ، وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 200 جرام )، و كمية من مخدر الأيس وزنت ( 135 جرام ) .



كما تم ضبط عدد (2774) قرص مخدر لعقار الترامادول، و (1750) قرص مخدر لعقار الكبتاجون، و(680) قرص مخدر مختلف الأنواع، و (20) قرص مخدر لعقار الإكستاسى، و مبالغ مالية بلغت (59,400 ألف جنيه - 83 هاتف محمول – 9 سيارة – 5 دراجة نارية – 17 قطعة سلاح أبيض – 5 ميزان ) .



وكان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور، والعاملين بأوساط التربية والتعليم .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.. وجارى استمرار الحملات الأمنية.