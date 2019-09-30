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حوادث

ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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رامى المهدي - عمرو خليفة
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (6) قضايا تهريب .. ضبط خلالها (ملابس أجنبية الصنع – أدوات منزلية – مستحضرات تجميل – هواتف محمول – كشافات ليد) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا ( 704,071 – سبعمائة وأربعة ألاف وواحد وسبعون جنيهًا).

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة خلالها (55,000) خمسة وخمسون ألف جنيهًا .

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تمضبط (4) قضايا بمضبوطات بلغت (100 قرص مخدر – 31,680 كيلو جرام لنبات القات المخدر – 300 جرام لنبات البانجو المخدر ) .

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (60) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية ، سلاح أبيض ، مخالفات السائقين، تسول ، مخالفات مسطح مائى).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1025) مخالفة مرورية متنوعة.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (246) حكم قضائى متنوع.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (4) قضايا متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.
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