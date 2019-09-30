تدافع عن حقوق الإرهابيين.. الإبراشي يعرض تقريرا عن أذرع الإخوان في المنظمات الدولية.. فيديو

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لا تعرف إلا حقوق الإرهابيين، فهذه المنظمات لا تصدر أبدا بيانات تندد باغتيال ضباط الشرطة والجيش، أو التحريض على قتلهم.



وعرض الإبراشي، في برنامجه «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» تقريرا مصورا تحت عنوان: "أذرع الجماعة الإرهابية بالمنظمات الدولية"، مشيرا إلى أن إحدى أعضاء هذه المنظمات، سلمى أشرف، ابنة القيادي الإخواني أشرف عبد الغفار.



وأوضح الإعلامي وائل الإبراشي، في تقريره، أن سلمى أشرف بدأت العمل في مؤسسة الكرامة القطرية، خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، ثم انتقلت للعمل في مؤسسة تركية تحمل اسم "إنسانية".

