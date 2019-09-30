ضبط 141 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 73 ألف حكم قضائي متنوع

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط (عدد 141 قطعة سلاح نارى بحوزة 133 متهما) .. وذلك على النحو التالى:-

(8) بنادق آلية، و (25) بندقية خرطوش، و (9) طبنجات ، و (99) فرد محلى، و (8) خزينة متنوعة ، و (112) طلقة مختلفة الأعيرة ، و (232) قطعة سلاح أبيض.



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (73395) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(333) حكم جناية، و (21051) حكم حبس جزئى ، و (4265) حكم حبس مستأنف، و (38748) حكم غرامة ، و (8998) حكم مخالفة .



و فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (175) قضية مخدرات بحوزة (190) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 27,780 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 7,413 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,309 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 640 جراما)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 15 جراما)، و عدد (6425) قرصا مخدرا .



وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (6) متهمين ، ارتكبوا (7) حوادث متنوعة.



وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (45) متهما.



وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (40) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.



وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (267) دراجة نارية مخالفة.



وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة سيارتين – 2 دراجة نارية .



وفى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (27324) مخالفة مرورية، (85) قضية بيئة.



وفى مجال فحص السائقين تم فحص (122) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (11) منهم.



وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط (37) قضية مصنفات متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.