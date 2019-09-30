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محافظات

ماذا فعلت مطروح لمساعدة غير القادرين خلال 3 أشهر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:57 ص
ماذا فعلت مطروح لمساعدة
ماذا فعلت مطروح لمساعدة الغير القادرين خلال 3 أشهر
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ايمن محمود
تسعى محافظة مطروح الى تقديم خدمات متنوعة للمواطنين خاصة غير القادرين منهم من خلال مساعدات مالية وعلاجية.

وأكد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين مع مراعاة الحالات الإنسانية خاصة من المرضي وتقديم العلاج لهم ، مع مد يد العون دائمًا لغير القادرين والتيسير عليهم.

وأوضح محافظ مطروح أن جميع الشكاوي الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة يتم بحثها والتواصل مع الجهات المعنية المختلفة تم حلها بنسبة كبيرة تيسيرًا علي المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأوضحت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح أنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين خلال الثلاثة اشهر الماضية من شهر يولية الماضي وحتى الان بإجمالي مبلغ 905 ألف جنيه منها لعدد 1240 مواطنا منها تقديم مساعدات مالية شهرية لعدد 85 حالة بتكلفة 33 الف جنيه ،و تحويل حالات للعلاج بمستشفيات خارج مطروح لعدد 80 مريضا غير قادر بتكلفة تقدر 292الف جنيه ،ومساعدات علاجية شهرية لعدد 227 مستفيدا بإجمالي 249 ألف جنيه ومساعدات مالية بتكلفة 325 الف جنية لعدد 877 مستفيدا.

من ناحية أخرى أكدت مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين انه تم حصر عدد الطلبات المقدمة والواردة بإدارة خدمة المواطنين خلال الثلاثة اشهر حيث بلغ اجمالي عدد الشكاوي 753 حالة تم الرد والاستجابة على نسبة 86% وتم التعامل مع الشكاوي الواردة على صفحة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بإجمالي عدد 374 طلبا بنسبة انجاز 96% مع حرص المحافظة علي المتابعة والرد و نهو جميع المشكلات والشكاوى الواردة من وزارة التنمية المحلية والواتس اب صوتك مسموع بنسبة إنجاز 100% وبوابة مجلس الوزراء بنسبة انجاز 93% .وجار متابعة و نهو كافة الشكاوى قيد الاجراء والرد على المواطنين تيسيرا عليهم .
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