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أخبار العالم

إيران تطالب السعودية بالموافقة على مبادرة الحوثي: الإرهاب أو مغادرة اليمن

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:36 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا طالبت فيه المملكة العربية السعودية بالموافقة على مبادرة مليشيات الحوثي الإرهابية بوقف إطلاق النار.

وبحسب "سبوتنيك"، اقترحت المليشيا الإرهابية مبادرة لوقف الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تجاه المملكة، في مقابل أن توقف السعودية عملياتها العسكرية في اليمن.

وقالت طهران إن المبادرة خطوة هامة تسهم في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، معبرة عن دعمها لأي إجراء من شأنه وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب في اليمن.

ويأتي ذلك بعدما زعمت مليشيات الحوثي الإرهابية تنفيذ أكبر عملية ضد القوات السعودية في اليمن، وأنها أسرت الآلاف منهم.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه بمجرد انسحاب المملكة من اليمن ستهدأ المنطقة، في اعتراف ضمني بدعم إيران للإرهاب الذي استهدف منشآت النفط السعودية.
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