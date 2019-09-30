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ثقافة

الأربعاء.. أكتوبر والسينما بمركز الثقافة السينمائية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:39 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، احتفالية "أكتوبر والسينما" بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢ أكتوبر المقبل.

تتضمن الاحتفالية عرض فيلم ( أبناء الصمت) للمخرج الكبير محمد راضى، والبطولة للفنانين " نور الشريف، مديحه كامل، مرفت أمين، أحمد زكى، محمد صبحى، محمود مرسى".

وعقب ذلك تقام ندوة لمناقشة الفيلم، بمشاركة الكاتب والسيناريست الكبير مجيد طوبيا والكاتب والناقد الفنى سمير عبد اللطيف، ويدير الندوة الناقد مجدى الشحرى، مدير المركز.

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