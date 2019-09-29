رسالة طمأنة.. عمرو أديب يعلق على انحياز السيسي لمحدودي الدخل في بطاقات التموين ..فيديو

عرض الإعلامي عمرو أديب، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي أكد فيها أنه يقف مع المواطنين محدودي الدخل بعد إجراءات تحديث البيانات للبطاقات التموينية.

وكان الرئيس السيسي كتب "اطمئنوا لأننى أتابع بنفسى هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم؛ للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفى إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب في تقديمه برنامج الحكاية عبر فضائية "mbc مصر"، أن المواطن يريد أن يرى أن الحكومة تشعر به، مشيرًا إلى أن ما قام به الرئيس رسالة طمأنة للمواطنين.





وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس يعلم أن الشعب يقف إلى جانبه ويؤيده لذا يعمل على تلبية احتياجاتهم.



