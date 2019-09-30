أبرزها نوع من البذور .. تقوية مناعة الطفل بـ8 حيل غير متوقعة



تقوية مناعة الطفل فى الشتاء من الأمور التى تشغل كل أم بسبب كثرة إصابة بنزلات البرد والانفلونزا يمكنك بمجموعة الحيل التالية تقوية مناعة الطفل إليك أبرزها يقدمها موقع "برايت سايد ".





1- أعطى طفلك المكسرات أبرزها اللوز فهو غنى بفيتامين E والمنجنيز ، وهو ثنائي قوي يعزز المناعة ويعزز نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية.



2.. تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالأعشاب مثل الكركم فهو يتمتع بالعديد من مضادات الاكسدة العالية والمضادة للالتهابات وهذا مركب مضاد للفيروسات والفطريات والالتهابات وممتاز للمساعدة في علاج نزلات البرد والإنفلونزا اليومية بالإضافة إلى حالات أكثر خطورة مثل السرطان.



كذلك الزنجبيل واحد من أكثر المواد شيوعا المستخدمة للمساعدة في نزلات البرد والإنفلونزا فهو عامل قوي في المساعدة على تجنب الغثيان وتبديده نظرًا لقدرته على المساعدة في التخلص من الغازات المعوية أو أي اضطرابات أخرى.



يعد عرق السوس مفيدًا للعديد من الأمراض، وقدرته مذهلة فى تعزيز الغدة الكظرية، خاصة وأن هناك ارتباطا بين الغدة الكظرية والجهاز المناعي.



3- تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالزبادى .. يمكنك حاول خلط اللبن العادي مع كمية صغيرة من شراب القيقب وخلاصة الفانيليا. أحب أطفالي هذا ويحتوي على سكر أقل بكثير من زبادي الفانيليا الذي تشتريه في المتاجر.



4 - تقوية مناعة الطفل بالبيض فقد الأبحاث أنه عندما يكون الشخص يعانى من انخفاض في فيتامين (د) ، يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض .. يعد البيض هو واحد من الأطعمة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين (د) بشكل طبيعي.



5- تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالبروكلى فهو يحتوي على عدد من معززات الجهاز المناعي ، بما في ذلك الفيتامينات C و A و E وعدد من مضادات الأكسدة.



6 -مناعة الطفل فى الشتاء بالسبانخ فهو مليء بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز أجهزة المناعة لدينا. يحتوي على فيتامين A ، E ، C ، و K ، حمض الفوليك ، المنغنيز ، الزنك ، السيلينيوم ، والحديد. كل هذه العناصر الغذائية تعمل بطرق مختلفة لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي.



7- تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالبذور مثل اليقطين ، وعباد الشمس ، وبذور الكتان ، لتعزيز أجهزة المناعة لديهم. من خلال تناول مجموعة واسعة من البذور ، ستحصل على فيتامين (هـ) والزنك والأحماض الدهنية أوميغا 3 ، وكلها تساعد الجهاز المناعي يمكنك إضافة البذور للسلاطة السلطة ، أو استخدام وجبة بذور الكتان المطحون في العصائر



8- تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بالشوفان .. يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان ، وهو مكون ضرورى لتقوية مناعة الطفل فى الشتاء.