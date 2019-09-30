60 دولة تشارك بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول 2020

يشهد مؤتمر ومعرض مصر الدولى الرابع للبترول (ايجبس 2020) هذا العام زيادة في عدد الدول المشاركة لتصل إلى 60 دولة مقابل 53 دولة فى مؤتمر عام 2019، بالإضافة إلى زيادة عدد الاوراق البحثية إلى أكثر من 800 ورقة بحثية مقابل حوالى 700 فى العام السابق، فضلًا عن عقد 36 جلسة فنية.



وستشهد نسخة هذا العام جلسات متخصصة حول الاستثمار والتمويل فى شتى مجالات الصناعة البترولية، إلى جانب التركيز فى جلسات النقاش على الامن والسلامة والصحة المهنية فى قطاع الطاقة ودور المرآه فى قطاع البترول وتخصيص جوائز للعناصر النسائية المتميزة بقطاع البترول، بالإضافة إلى جوائز المنشآت المتميزة فى الامن والسلامة والصحة المهنية.



كما سيشهد المؤتمر الاهتمام بموضوع التحول الرقمى فى صناعة البترول والتعرف عن قرب على التقدم الذى حققته الشركات العالمية وتطبيقاته فى فروعها بمصر.