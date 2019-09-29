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أول تعليق رسمي من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي ..فيديو

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:56 م
الزمالك و جينيراسيون
الزمالك و جينيراسيون
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محمود محسن
أكد أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أن الاتحاد المصري لكرة القدم لديه ثقة في صحة موقف نادي الزمالك بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي، مؤكدا أنه لم يتم الخروج عن التعليمات المتفق عليها، وملتزمون بما أقره الاتحاد الأفريقي. 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية "mbc مصر"، أن مباريات الأندية المصرية بالبطولات الأفريقية يجب أن تقام بحضور جماهيري، مشيرا إلى أن وجود ظرف قهري كان يستوجب أن تقام المباراة على ستاد برج العرب. 

وتابع المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد الأفريقي أرسل خطابا بتأجيل مباراة الزمالك لمدة 24 ساعة لذا موقف الزمالك صحيح.

وأشار المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، أن المباريات التي لعبت خلال اليومين الماضيين كانت أطرافها أندية غير جماهيرية.
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