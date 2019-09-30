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تعليم

آداب حلوان تناشد الطلاب والطالبات بتسجيل رغبات التشعيب الإلكتروني

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
آداب حلوان تناشد
آداب حلوان تناشد الطلاب والطالبات بتسجيل رغبات التشعيب
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كريم ناصر
نبهت إدارة كلية الآداب بجامعة حلوان، على الطلاب المحولين من كليات أخرى أو جامعات أخرى  إلى كلية ولم يتم تسجيل وكتابة رغباتهم الداخلية بعد، التوجه إلى الموقع الخاص بالتشعيب الإلكترونى وكتابة رغباتهم فى أسرع وقت.

وأضافت إدارة الكلية، في بيان لها، أن التنسيق الداخلى سيظل مفتوحا لهم حتى منتصف شهر أكتوبر.

جدير بالذكر أن كلية الآداب جامعة حلوان بدأت فى استقبال ملفات الطلاب الجدد منذ امس الأحد الموافق ٢٩ سبتمبر.
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