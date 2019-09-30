جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون

واصلت الإدارة جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام.



أسفرت الجهود خلال الــ24 ساعة الماضية عن ضبط الآتي:

ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "مخدرات").. حال تواجده بمحطة مترو أنفاق روض الفرج.



كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية جنايات "مخدرات").. حال تواجده بمحطة مترو أنفاق مسرة.



فيما تم ضبط (أحد الأشخاص- مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 23 قضية "تبديد – سرقة تيار كهربائى - سرقة – غش – إيصال أمانة") .. حال تواجده بمحطة مترو أنفاق كلية الزراعة.



وفي سياق متصل تم ضبط (أحد الأشخاص) حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة مترو أنفاق حلوان.



وفى ذات السياق تم ضبط (أحد الأشخاص - سبق اتهامه فى قضية "مخدرات").. حال قيامه بسرقة هاتف محمول أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة.



كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة").. حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بموقف النقل العام بالجيزة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.