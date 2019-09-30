تعليق ممثل الأزهر في استقبال الرئيس لدى عودته من نيويورك على الأحداث الأخيرة.. فيديو

قال الله تعالى: "فأما الزبد فيذهب جفاءًا وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"،.. نفعت الناس وعمرت وأمنت وبنيت، حفظك الله لنا وحفظ مصرنا بك فأجابه الرئيس السيسي: اللهم آمين».

بهذه الكلمات استقبل الشيخ يسري عزام، الذي مثل الأزهر في الوفد الذي استقبل الرئيس السيسي بعد عودته من نيويورك ومشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، الجمعة الماضية.



وأشار عزام في لقائه ببرنامج "المسلمون يتساءلون" على قناة المحور الفضائية، إلى ما وصلت إليه مصر من تقدم ملحوظ على مستوى الأمن والاستقرار، لافتًا إلى أن هذا لا ينكره إلا جاحد.



وأكد أن الكل يشهد أننا كنا لا نأمن على أنفسنا ولا على أولادنا ولا على زوجاتنا ولا على بيوتنا قبل ست سنوات، مضيفًا: "أما الآن وبفضل الله نمشي ونتجول في الطرقات وفي البلدان وفي المدن من محافظة إلى محافظة أخرى ومن بلد إلى بلد في أمن وأمان، ونعمة الأمن لا يعيها إلا العقلاء".



ولفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : "مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا ".



وأضاف أنه كانت هناك دعوات هدامة الأسبوع الماضي ممن لا يحبون بلدهم ولا يحبون أوطانهم ويسعون للتخريب والفساد والإفساد والإرهاب وكانوا يريدون أن تتحول الدولة إلى حطام وهشيم إلا أن الله حفظ هذه البلاد وحفظ عليها أمنها وأمانها واستقرارها وهذه نعمة من الله تعالى.



واختتم عزام حديثه: "أقول وأنا أرتدي العمامة الأزهرية وهذا لسان حال كل أزهري: يا مصر، نادى المخلصون وكبروا لما تجلى في سماك الأزهر.. من ألف عام أو يزيد ومجده في قمة التاريخ لا يتقهقر.. يا مصر فيك النيل عذب سائغ لكن أزهرنا الشريف الكوثر.. نادى وكم نادى وقال لقومهالدين يسر للحياة فيسروا.. نادى وكم نادى وقال لقومه..لا عنف لا إرهاب لا تتحجروا.. نادى وكم نادى وقال لقومه.. إن تنصروا رب البرية تُنصروا".