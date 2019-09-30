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حوادث

محاكمة المطربة بوسي بتهمة التهرب الضريبي اليوم

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:19 ص
بوسى
بوسى
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رامى المهدي - عمرو خليفة
تستكمل اليوم محكمة جنح التهرب الضريبى، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ "بوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827.210 ألف جنيه للضرائب، وتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

كانت المحكمة قضت فى 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة ببوسى، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، إضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827.210 ألف جنيه.
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