الإدارة العامة للمرور: ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6059) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :

(1827) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (244) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و (8) مخالفات دراجات نارية مخالفة، و (60) مخالفة شروط الترخيص، و (44) مخالفة "موقف عشوائى"، و (35) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.