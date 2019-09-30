سرقوا 18 ألف جنيه.. حبس عصابة لانتحالهم صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات وأموال المواطنين

قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحالهم صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات وأموال المواطنين بالبساتين.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد وجه بتكثيف تواجد رجال المباحث فى الشوارع لضبط كل ما يخل بالامن العام ، وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين بمنطقة المعراج العلوي ـ المعادي الجديدة ـ دائرة القسم اشتبه في سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية " يستقلها 5 أشخاص تم استيقافها وضبط مستقليها.



وتبين أنهم 3 عاطلين وفرد أمن بشركة للأمن وسائق وبحوزتهم طبنجة صوت وخزينتها 3 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة " ومبلغ مالي 18.000 ألف جنيه وهاتف محمول.



بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترفوا أمام العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب ( انتحال صفة رجال شرطة ) باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وأقروا بأن المبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب.



تم التوصل إلى المجني عليهم وبسؤالهم قرروا بأنهم حال تواجدهم بمحل عملهم فوجئوا بحضور المتهمين واصطحبوهم داخل السيارة المضبوطة عقب إيهامهم بأنهم رجال شرطة وتفتيشهم والاستيلاء علي المبلغ المالي والهاتف المحمول من المجني عليهما الأول والثالث ثم تخلوا عنهم بمنطقة المعراج السفلي خلف سنتر كارفور ـ دائرة القسم ولاذوا بالفرار واقروا بأنهم كانوا في سبيلهم للإبلاغ.

