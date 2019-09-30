Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سرقوا 18 ألف جنيه.. حبس عصابة لانتحالهم صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات وأموال المواطنين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:42 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
Advertisements
رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لانتحالهم صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات وأموال المواطنين بالبساتين.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد وجه بتكثيف تواجد رجال المباحث فى الشوارع لضبط كل ما يخل بالامن العام ، وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة البساتين بمنطقة المعراج العلوي ـ المعادي الجديدة ـ دائرة القسم اشتبه في سيارة ميكروباص "بدون لوحات معدنية " يستقلها 5 أشخاص تم استيقافها وضبط مستقليها.

وتبين أنهم 3 عاطلين وفرد أمن بشركة للأمن وسائق وبحوزتهم طبنجة صوت وخزينتها 3 طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "مطواة " ومبلغ مالي 18.000 ألف جنيه وهاتف محمول.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، اعترفوا أمام العميد محمد الشرقاوى رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بإسلوب ( انتحال صفة رجال شرطة ) باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وأقروا بأن المبلغ المالي والهاتف المحمول المضبوط بحوزتهم من متحصلات واقعة سرقة بذات الأسلوب.

تم التوصل إلى المجني عليهم وبسؤالهم قرروا بأنهم حال تواجدهم بمحل عملهم فوجئوا بحضور المتهمين واصطحبوهم داخل السيارة المضبوطة عقب إيهامهم بأنهم رجال شرطة وتفتيشهم والاستيلاء علي المبلغ المالي والهاتف المحمول من المجني عليهما الأول والثالث ثم تخلوا عنهم بمنطقة المعراج السفلي خلف سنتر كارفور ـ دائرة القسم ولاذوا بالفرار واقروا بأنهم كانوا في سبيلهم للإبلاغ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس لص سرق مجوهرات وأجهزة من شقة في المعادي

نصبوا كمينا لتحصيل أموال من المواطنين.. القبض على 3 شرطيين مزيفين في شارع شبرا

بحوزتهم 30 ألف جنيه.. حبس شرطيين مزيفين نصبوا كمينا لتحصيل أموال من المواطنين

حبس عصابة سرقة الهواتف في حلوان

سقوط 3 شرطيين مزيفين بتهمة سرقة 150 ألف جنيه من الأهالي بالمرج

بإجمالي 150 ألف جنيه.. حبس 3 أشخاص انتحلوا صفة شرطيين للنصب على المواطنين

ترشيحاتنا

كارثة .. قطر تحاصر العمالة الأجنبية وتمنع عنهم الرواتب

ياسر جلال :أنا لا أقدم أعمال أكشن ولكن إنسانية

أبرز ملامحه توقيع عقوبات.. مشروع قانون جديد لتجريم الزواج العرفي

هل يجوز الاقتداء بالإمام وأنا فى المنزل ؟ الإفتاء توضح

الدوري المصري .. حكام المباريات المتبقية في الجولة الثانية

باستثناء الزمالك وجينيراسيون .. تعرف على الفرق المتأهلة لمجموعات أبطال أفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة ليلية.. محافظ سوهاج يحيل رئيس مدينة ساقلتة للتحقيق ويستبعد رئيسي قريتين.. صور

تكلفة خيالية.. اسعار فساتين النجمات فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

بفستان مكشوف .. جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها