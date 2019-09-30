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رياضة

كاف: ندرس موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون.. والقرار سيصدر في الوقت المناسب

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:26 ص
صدى البلد
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ا ش ا
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الأحد، أنه يراقب الموقف بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

وشهد لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت، أزمة بعد نقله إلى ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بدلا من بتروسبورت بالقاهرة، حيث رفض الفريق السنغالي خوض المباراة ولم يذهب اليوم إلى ملعب برج العرب.

وأصدر كاف - بيانا رسميا مساء الأحد - أكد خلاله أن الجهات المعنية ولجان الاتحاد الإفريقي تقوم حاليًا بدراسة الموقف، على أن يتم إصدار القرار في الوقت المناسب.
كاف: ندرس موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون.. والقرار سيصدر في الوقت المناسب
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