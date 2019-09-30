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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 08:21 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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رامى المهدي - اسلام مقلد
تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة الفنان تامر عاشور، بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألفا و 269 جنيها خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".
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اليوم.. نظر محاكمة الفنان تامر عاشور على حكم حبسه

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