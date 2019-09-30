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مرأة

تجنبيها بأي ثمن .. كريمات تصيبك بالسرطان

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:45 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تنتشر كريمات تفتيح البشرة بكثرة في متاجر التجميل وغيرها، فقد تهدد هذه النوعية من الكريمات السيدات وصحتهن، وبالتالي بدأت الدراسات والمنظمات الصحية المختلفة بالتحذير من استخدام كريمات تفتيح البشرة في حالات معينة. 

فقد حذرت دراسة حديثة السيدات من استخدام كريمات تفتيح البشرة التي تحتوي على مكونات محظورة، لما تشكله من تهديد خطير على صحة المستهلكين، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية. 

وقالت جمعية الحكم المحلي (LGA) إن الشعبية المتزايدة للكريمات لتفتيح البشرة قد أدت إلى "اختراق منتجات سامة منخفضة" إلى السوق ، تحتوي على مكونات مثل عامل التبييض الهيدروكينون والزئبق.

مشيرة إلى أنه يمكن للهيدروكينون الذي يوصف بأنه "المكافئ البيولوجي لمتجرد الطلاء" إزالة الطبقة العليا من الجلد، مما يزيد من خطر إصابة شخص بسرطان الجلد وتلف الكبد والكلى، كما يمكن أن يؤدي الزئبق أيضًا إلى تطوير مشاكل صحية تهدد الحياة.

وقال سايمون بلاكبيرن ، رئيس مجلس المجتمعات المحلية LGA ، إن الكريمات الجلدية التي تحتوي على مكونات محظورة خطيرة للغاية ويمكن أن تلحق أضرارًا خطيرة بصحتك مدى الحياة قد تؤدي للوفاة في بعض الأحيان، لذا يجب تجنبها بأي ثمن.

"يجب على المستهلكين دائمًا التحقق من مكونات كريمات البشرة لديهم ، وأن يكونوا متشككين في الأسعار المنخفضة للغاية والتي من المحتمل أن تشير إلى أن المستحضر مزيف ويحتمل أن يكون ضارًا، وألا يستخدم أبدًا منتجًا يحتوي على الهيدروكينون، إذا لم يعرض المنتج المكونات على الإطلاق، فلا تستخدمها.

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