انطلاق أعمال الملتقى الثالث لمكافحة الفساد

تبدأ اليوم الاثنين بالقاهرة أعمال الملتقى العربي الثالث "مكافحة الفساد: أولوية تنموية في المنطقة العربية" الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس خلال الفترة من (30 سبتمبر – 1 أكتوبر) 2019.



قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة أن الملتقى يناقش أربعة محاور الفساد وأبعاده التنموية ومؤشرات الفساد، وواقع الفساد في الدول النامية، الآثار السلبية للفساد على قضايا التنمية، وتأثير العمل السياسي على دفع التنمية، الحوكمة الرشيدة كآلية للوقاية من الفساد وتحقيق التنمية مع عرض بعض التجارب الدولية في مكافحة الفساد لدعم التنمية، دور التعاون الدولي في مكافحة ظاهرة الفساد من أجل التنمية، وتدعيم النزاهة والمسائلة لدفع التنمية.



يشارك في الملتقى ممثلو 6 دول عربية العراق، فلسطين، تونس، سوريا، لبنان، السودان.