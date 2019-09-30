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تعليم

مدخل لتشخيص وعلاج اضطرابات الغدد التناسلية.. ندوة بطب بنات الأزهر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
قسم الغدد الصماء
قسم الغدد الصماء والأيض بطب بنات الأزهر
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محمد شحتة
ينظم قسم الغدد الصماء والأيض بطب بنات الأزهر، ندوة بعنوان "مدخل لتشخيص وعلاج اضطرابات الغدد التناسلية" وذلك يوم الأربعاء الموافق الثاني من أكتوبر 2019 بمستشفى الزهراء الجامعى.

وأوضح المركز الإعلامي للجامعة أن الندوة تأتي في إطار تفعيل البحث العلمي وخدمة المجتمع وفقا لتوجيهات الدكتورة نيرة مفتاح عميدة الكلية والدكتورة َمرفت الشحات رئيسة القسم والدكتور سيد قدح مدير المستشفى حيث تتنوع الموضوعات المزمع مناقشتها فى الندوة مابين العيوب الخلقية للأعضاء التناسلية الخارجية و الداخلية والاضطرابات الوظيفية للغدد التناسلية والتى من الممكن أن تؤدى الى اضطرابات بالبلوغ أو قد تؤثر سلبا على الخصوبة أو من الاتجاه الآخر قد تؤدى إلى ظهور معالم البلوغ مبكرا لدى الأطفال.

كما ستتناول الندوة التي تنسقها الدكتورة ألفت فوزي والدكتورة دعاء السيد ، اضطرابات الطمث لدى النساء التي تشمل تأخر بداية الطمث او اضطرابه أو غياب الطمث بعد فترة من الانتظام و سيتم مناقشة كل هذه الاضطرابات التى تؤثر سلبا على المرضى المصابين بها موضحين أسبابها و كيفية استخدام الوسائل التشخيصية و العلاجية الملائمة.

وأضاف المركز الإعلامي أنه سيتم عرض ومناقشة بعض الحالات التى قد يواجه الأطباء صعوبة فى تشخيصها بهدف الوصول إلى أفضل الطرق لتشخيصها ومن ثم علاجها.

ومن المقرر أن يتم عمل دراسة احصائية للنتائج حتي يمكن الاستفادة منها فى أعمال تحسين الأداء و الجودة بقسم الغدد الصماء و الأيض بكلية طب بنات الأزهر.

يذكر أن هذه الندوة استكمالا لسلسلة الندوات العلمية التي أطلقها القسم بندوات عن السكر، والسكر والصيام وعن قصر القامة.
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