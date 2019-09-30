Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس شخصين بحوزتهما دولارات قبل بيعها بالسوق السوداء

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
صورة أرشيفية - دولارات
صورة أرشيفية - دولارات
Advertisements
محمد العيسوى
قررت النيابة العامة حبس أخصائى تسويق بالخارج وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم 23.000 دولار أمريكي ومبلغ مالي99.000 جنيه مصري بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.

وكانت تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين مسطرد بالمطرية من ضبط أخصائى تسويق بالخارج وعاطل حال استقلالهما سيارة عُثر بحوزتهما على مبلغ مالي 23.000 دولار أمريكي ومبلغ مالي99.000 جنيه مصري.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003م.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحوزتهم ملايين.. ضبط 3 أشخاص بمدينة نصر يتاجرون فى العملات الأجنبية والمحلية

كمين مسطرد يضبط دولارات بحوزة شخصين قبل بيعها بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. محامي أسرة الطفلة جنة يفجر مفاجأة حول تقرير الطب الشرعي.. أحمد موسى يتلقى رسالة تهديد بالقتل على الهواء.. التموين تعلن عن خبر سار للمواطنين

وحوش آدمية.. والد الطفلة جنة ضحية التعذيب يكشف عن كواليس جديدة حول مأساة ابنتيه

تصريحات جولن لتليفزيون مصري تستفز الرئيس التركي بشدة .. شاهد

تعرف على قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري .. فيديو

من غير ولا مليم .. طريقة مذهلة لعلاج انسداد الأنف في البرد

الجنيه المصري يرتفع بعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف .. جميلة عوض تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

40 عاما وميتشجان الأمريكية .. اعرف قصة أقدم سيارة في جامعة بنها .. شاهد

السعوديون vs الألماني .. مبارزة الأولمبية الدولية في جدة .. اعرف التفاصيل