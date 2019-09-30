حبس شخصين بحوزتهما دولارات قبل بيعها بالسوق السوداء

قررت النيابة العامة حبس أخصائى تسويق بالخارج وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم 23.000 دولار أمريكي ومبلغ مالي99.000 جنيه مصري بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.



وكانت تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين مسطرد بالمطرية من ضبط أخصائى تسويق بالخارج وعاطل حال استقلالهما سيارة عُثر بحوزتهما على مبلغ مالي 23.000 دولار أمريكي ومبلغ مالي99.000 جنيه مصري.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003م.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

