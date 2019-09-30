Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بعد غد.. معرض تراثنا لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتجمع الخامس

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
Advertisements
محمد صبيح
ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعد غد الأربعاء ولمدة 5 أيام ، فعاليات معرض " تراثنا" لعرض منتجات الحرف اليدوية بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بمشاركة 500 مشروع وجمعية أهلية على مستوى الجمهورية.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، في تصريحات لها، إن هناك دعما كاملا من القيادة السياسية لدعم أصحاب الحرف اليدوية باعتبارها ضمن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرا لما توفره من فرص عمل.

وأضافت أن المعرض يستضيف صناعات " الكليم، الإكسسوارات الحريمي و السجاد والمفروشات، الزجاج والخزف، النحاس وغيرها"، موضحة أن الجهاز يعمل المعرض على مساعدة العاملين بتلك المجالات الحرفية والفنية النادرة على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا، مما يشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات الأسواق العالمية لتكون من روافد التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. أنابيب البترول تقيم معرضا لـ الحرف اليدوية

محافظ المنوفية يلتقى أصحاب الصناعات الحرفية والتراثية للاستعداد لمعرض تراثنا

الغرفة التجارية بدمياط تنظم معرض تراثنا للحرف اليدوية أكتوبر المقبل

استعدادات واسعة بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية في الفيوم

بمشاركة 500 عارض.. جهاز المشروعات الصغيرة يقيم معرض تراثنا للحرف اليدوية

الأربعاء .. معرض تراثنا لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتجمع الخامس

ترشيحاتنا

شاهد.. الأهالي يجردون "لصة" من ملابسها ويجبرونها على السير عارية

ملعونة البطن اللي شالتك.. نشأت الديهي يشن هجوما ناريا على هذا المذيع

مفاجأة.. الجنيه يقفز ليسجل 16 مقابل الدولار في هذا التوقيت

بدون أدوية .. علاجات سريعة تخلصك من التهاب الحلق لن تكلفك جنيهين

اخبار الفن .. قصة الظهور النادر لزوجة محمد هنيدى .. وهجوم هيدى كرم على الجونة .. وحزن دينا الشربينى .. ومايوه مثير لـ حلا شيحة

على البسين .. رضوى الشربيني في إطلالة جذابة .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Motorola RAZR يظهر قبل نهاية 2019.. بشاشة قابلة للطي.. صور

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد