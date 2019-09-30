بعد غد.. معرض تراثنا لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتجمع الخامس

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعد غد الأربعاء ولمدة 5 أيام ، فعاليات معرض " تراثنا" لعرض منتجات الحرف اليدوية بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بمشاركة 500 مشروع وجمعية أهلية على مستوى الجمهورية.



وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي للجهاز، في تصريحات لها، إن هناك دعما كاملا من القيادة السياسية لدعم أصحاب الحرف اليدوية باعتبارها ضمن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نظرا لما توفره من فرص عمل.



وأضافت أن المعرض يستضيف صناعات " الكليم، الإكسسوارات الحريمي و السجاد والمفروشات، الزجاج والخزف، النحاس وغيرها"، موضحة أن الجهاز يعمل المعرض على مساعدة العاملين بتلك المجالات الحرفية والفنية النادرة على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا، مما يشجعهم على التوسع وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة ونقل خبراتهم الفنية والصناعية لصغار الحرفيين ورفع قدراتهم التصنيعية لتلائم احتياجات الأسواق العالمية لتكون من روافد التنمية التي تخدم الاقتصاد الوطني.