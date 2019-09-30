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برلمان

انحياز للمواطن البسيط .. الأغلبية البرلمانية تشيد بقرار الرئيس السيسي بشأن إجراءات تنقية البطاقات التموينية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:44 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل بإعادة توجيه الحكومة لتوجيه الدعم وخاصة فى مراجعة تنقية بطاقات التموين، مؤكدا فى بيان له منذ قليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وأبدا منحاز للمواطن البسيط ومطلع على أحواله وحريص على دعمه وتوفير احتياجاته.

وأضاف القصبى، أن مصر الجديدة تسير فى الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة قوية رائدة على مختلف الأصعدة وفى بالها رقم واحد وهو المواطن المصرى صاحب السيادة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".
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