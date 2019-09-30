انحياز للمواطن البسيط .. الأغلبية البرلمانية تشيد بقرار الرئيس السيسي بشأن إجراءات تنقية البطاقات التموينية

أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل بإعادة توجيه الحكومة لتوجيه الدعم وخاصة فى مراجعة تنقية بطاقات التموين، مؤكدا فى بيان له منذ قليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وأبدا منحاز للمواطن البسيط ومطلع على أحواله وحريص على دعمه وتوفير احتياجاته.





وأضاف القصبى، أن مصر الجديدة تسير فى الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة قوية رائدة على مختلف الأصعدة وفى بالها رقم واحد وهو المواطن المصرى صاحب السيادة.





وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.



