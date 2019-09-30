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عصام شيحة: معظم المنظمات الحقوقية تمولها قطر وتستهدف هدم الدولة.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:59 ص
عصام شيحة
عصام شيحة
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عمرو ممدوح
قال عصام شيحة الأمين العام لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن كل المنظمات الحقوقية الدولية في الفترة الأخيرة، تكيل بمكيالين، وهدفها الرئيسي هدم الدولة، مشيرا إلى أن المنظمات الحقوقية تستقي معلوماتها من مصادر غير موثوق بها، ويعلنون ذلك بأنفسهم.

وأضاف شيحة، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أن الطريقة التي يتعامل بها الإعلام المصري في الأسبوع الأخير، هي الطريقة الصحيحة، للرد على الشائعات، والأقاويل المغلوطة التي يتم نشرها.

وأوضح الأمين العام لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن أغلب المنظمات الحقوقية حاليا تمولها قطر، بالبحث عن مصدر التمويل، نعلم غايات كل منظمة، وأهدافها.

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