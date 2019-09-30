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محافظات

مصرع ربة منزل عقب سقوطها من شرفة شقتها بأسوان

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:58 ص
مصرع ربة منزل عقب
مصرع ربة منزل عقب سقوطها من شرفة شقتها بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
لم تجد ربة منزل من ينجدها للحفاظ على حياتها عقب فقدانها لتوازنها فى شرفة شقتها .

ورصدت "صدى البلد" مصرع ربة منزل 53 سنة عقب سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الخامس بإحدى عمارات منطقة المحمودية جنوب أسوان ، تم نقل جثمان السيدة إلى مشرحة أسوان الرئيسية.

وكان اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من اللواء حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية يفيد بمصرع ربة منزل تدعى"مريم. س" 53 سنة، إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلها فى منطقة المحمودية بأسوان.

وبانتقال ضباط المباحث تبين أن السيدة أثناء وقوفها بشرفة منزلها بالطابق الخامس، اختل توازنها وسقطت على الأرض غارقة فى دمائها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة العامة .

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أمرت النيابة بسرعة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
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