شيحة: المنظمات الدولية صمتت عن مظاهرات فرنسا واحتجت على إغلاق محطتين في مصر.. فيديو

قال عصام شيحة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك تسييسا في الأشهر الأخيرة من جانب المنظمات الحقوقية الدولية، في التعامل مع الشأن المصري، مشيرا إلى أنه يبلغ هذه المنظمات بذلك.



وأضاف عصام شيحة، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» أن الدليل على تسييس عمل المنظمات الحقوقية، ما حدث في فرنسا خلال مظاهرات السترات الصفراء.



وأوضح الأمين العام لمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه رغم إغلاق معظم محطات المترو ، والطرق في فرنسا، إلا أنه لم ينشر نقد واحد ضد فرنسا من جانب المنظمات الحقوقية الدولية، إلا أنه بمجرد إغلاق مصر لمحطتين، أعلنوا أن ذلك مخالف للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.



