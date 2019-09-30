بعدما فشل في عقد مقابلة ترامب.. أردوغان يرجع إلى الخلف في سوريا

انتهكت طائرة مسيرة مجهولة المجال الجوي التركي في سوريا لـ 6 مرات. وأعلنت وزارة الدفاع التركية مساء السبت، أنها أسقطت الطائرة المجهولة التي انتهكت المجال الجوي للقوات التركية في منطقة درع الفرات وغربي ولاية كليس الحدودية مع سوريا. بحسب قناة "تي آر تي".



نشرت صحيفة "أحوال" التركية تقرير قالت فيه إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خفف من غزو قواته لسوريا بعد فشله في عقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.



وأضافت أنه عندما سافر أردوغان إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع ، وصفت وسائل الإعلام من بلاده الزيارة بأنها فرصة أخيرة للولايات المتحدة للاستفادة من مشروع المنطقة الآمنة السورية المتفق عليه الشهر الماضي.



وكان أردوغان وكبار المسؤولين في حكومته قد قضوا الشهر الماضي محذرين أمريكا من أنهم ليس لديهم الخطة "ب" فحسب، بل وأيضًا خطة "ج"، وتم وضعها على هذا النحو إذا كانوا يعتقدون أن واشنطن تعطلهم.



وأوضحت أن هذا كان يعني القيام بعمل عسكري أحادي ضد الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في شمال سوريا ما لم يتم تحقيق تقدم في منطقة آمنة تلبي مطالب تركيا بحلول نهاية سبتمبر.



وتستخدم تركيا لغة التهديد بالتوغل العسكري منذ وافق المسئولون الأمريكيون والأتراك على التعاون في مشروع المنطقة الآمنة في 7 أغسطس الماضي.



كرر أردوغان النغمة نفسها في خطبه طوال شهر سبتمبر، متذمرًا من أن الولايات المتحدة واصلت تزويد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد وحلفائهم بالأسلحة في 7 سبتمبر، وحذر من أن تركيا ستأخذ الأمور بأيديها إذا لم يكن هناك تقدم ملموس بحلول نهاية الشهر. وعملتن الصحف ووسائل الإعلام التركية على دق طبول التصعيد والسير خلف نغمة رئيسهم.



مع اقتراب الجمعية العامة للأمم المتحدة قال المحللون الأتراك إن قمة محتملة بين ترامب وأردوغان تعد اجتماعًا متوقعًا بين ترامب وإردوغان في الجمعية العامة تعد "فرصة أخيرة" لإنجاح المشروع.



طرحت أنقرة فكرة إنشاء منطقة عازلة ذات طابع عسكري دولي على طول الحدود السورية مع تركيا منذ بداية النزاع في عام 2011، وتم إعادتها إلى الواجهة في عام 2014، مع الهجوم الدموي الذي شنه داعش والموجة الكبيرة من الهجرة.



مع هزيمة داعش سيطرة الحكومة السورية على معظم أنحاء البلاد، فإن الإحياء الأخير للخطة يركز بشكل أساسي على المخاوف الأمنية التركية بشأن قوات سوريا الديمقراطية. فلن تتسامح أنقرة مع وجود منطقة حكم ذاتي تدعمها الولايات المتحدة على حدودها، مرتبطة بحزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل الدولة التركية من أجل الحكم الذاتي الكردي منذ الثمانينات، والذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية.



لكن هناك عاملًا حاسمًا ثانيًا في الخطة - الاستياء المتزايد بين الأتراك ، الذي لا يزال يتأذى من أزمة العملة في العام الماضي ، في وجود ملايين اللاجئين السوريين في بلادهم.



صرح المسؤولون الأمريكيون بأنه "سيتم بذل كل جهد ممكن" لإعادة السوريين النازحين إلى "ممر السلام" عندما وافقوا على التعاون في المنطقة الآمنة في 7 أغسطس.



كانت الصياغة غامضة. قال شركاء واشنطن الأكراد السوريون إنهم سيرحبون بعودة السوريين النازحين من المناطق المعنية. وإعادة توطين ما يصل إلى 3 ملايين شخص، كما ناقش أردوغان القيام به هذا الأسبوع ، مسألة أخرى بالكامل.



كانت هذه هي الخطة التي كشف عنها أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، والتي اقترح خلالها عقد مؤتمر للمانحين لجمع الدعم المالي للمساعدة في إعادة اللاجئين السوريين من البلدان المضيفة لهم.



تعتمد هذه الخطة على الأرجح على الدعم الأمريكي. حيث استولت تركيا على الأراضي من قوات سوريا الديمقراطية في شمال غرب سوريا في عمليتين سابقتين، ولكن حذر قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني من أن غزو المنطقة التي يبلغ طولها 600 كيلومتر والتي تسيطر عليها المجموعة على طول الحدود الجنوبية لتركيا، سيؤدي إلى نزاع أكثر تدميرًا.



ومع ذلك، يبدو أن أردوغان قد غادر الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثر بقليل من مجرد مكالمة هاتفية ومصافحة من ترامب.



بدا أن الرئيس الأمريكي كان مشغولا بعض الشئ، فبدلا من اللقاء وجها لوجه مع أردوغان عقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين اجتماعًا مع جيمس جيفري ، المبعوث الأمريكي إلى سوريا الذي ترأس محاولات حل المأزق التركي الكردي منذ توليه المنصب العام الماضي.



مع تبقي أيام معدودات على الموعد النهائي وعدم لقاء ترامب، أصبح الحديث مع المسؤولين الأتراك والمسؤولين الصحفيين عن غزو وشيك. تحدث أردوغان بشكل مبهم عن خطة المنطقة الآمنة التي تسير في موعدها يوم الجمعة، ولكن من الواضح أن هذا التقدم بلغ حده الفعلي بتحليق الطائرات التركية.



مساء يوم الجمعة، عكر وزير الخارجية مولود تشاووس أوغلو المياه من خلال حديثه عن استيائه من تقدم المحادثات، التي قال إنها تأجلت بسبب خلافات حول مدى المنطقة الآمنة المقترحة. وهذا بعيد كل البعد عن الاتفاق. كان الخلاف حول عمق المنطقة ثابتًا منذ طرح الفكرة للمناقشة في يناير، قبل وقت طويل من الاتفاق في أغسطس.



ومع ذلك ، لم تكن هناك أي إشارة إلى الاستعدادات السريعة التي قامت بها تركيا قبل توغلها الأخير عبر الحدود في عفرين العام الماضي في يناير ، ولا التوترات العالية في المناطق الحدودية والاجتماعات المتسرعة مع روسيا عندما هددت تركيا بالهجوم في ديسمبر الماضي. ولا توجد أي إشارة للحركة من الحكومة السورية. لم تشير أي من الصفحات الأولى التي صدرت يوم السبت في تركيا إلى احتمال حدوث غزو ، ولم يتطرق كتاب الأعمدة من مؤيدي الحكومة إلى الموضوع.



في ضوء ذلك، في الشهر الأخير من الضغط المتصاعد على شمال سوريا والطريقة التي تبدد بها مع اقتراب الموعد النهائي في أكتوبر، كان من الممكن أن يكون تمرينًا للعلاقات العامة.



حقق أردوغان نجاحًا سابقًا في الحصول على تنازلات من ترامب، حتى لو كانت كلماته غالبًا لا تترجم إلى أفعال ملموسة.



لقد كان قرار ترامب المفاجئ بالانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من سوريا، الذي قيل إنه تم اتخاذه دون استشارة موظفيه ومستشاريه، هو الذي مهد الطريق للخلاف الحالي حول المنطقة الآمنة. وأخذ ترامب جانب أنقرة مرة أخرى هذا العام، عندما دفع تسليم أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 الكونجرس الأمريكي إلى الضغط من أجل فرض عقوبات على تركيا.



ربما يكون الرئيس التركي يرغب في خلق انطباع بأنه قد أجبر تامب المزيد من التنازلات من ترامب على صفقة المنطقة الآمنة.



لا يزال الغزو خيارًا لتركيا، التي جمعت قوة عسكرية مثيرة للإعجاب على طول حدودها. لكن في الوقت الحالي ، يبدو استمرار الوضع الراهن، مع وجود دوريات وجسور جوية مشتركة أمريكية تركية في شمال شرق سوريا واستمرار النقاش حول عمق المنطقة الآمنة ، أكثر ترجيحًا.

