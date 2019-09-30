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رياضة

البغدادي: فينورد الهولندي يريد صناعة محمد صلاح جديد في أوروبا

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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حسن العمدة
أكد محمد البغدادي، الخبير التسويقي والوكيل المتعمد لفينورد، أن النادي الهولندي يريد صناعة محمد صلاح جديد في أوروبا.

وقال البغدادي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"المدربون تطمح للحصول على دورات تدريبية في العالم، مثل إيهاب جلال".

وأكمل : "فينورد الهولندي يريد صناعة محمد صلاح جديد في أوروبا، من خلال احتراف ومعايشة الناشئين المصريين هناك".

واختتم : "محمد صلاح رفع سقف طموحات كل المصريين لممارسة كرة القدم بشكل احترافي".
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