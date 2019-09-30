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رياضة

محمود متولي فضل الأهلي على الزمالك .. اعرف التفاصيل

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
شعار الاهلي
شعار الاهلي
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حسن العمدة
أكد محمد البغدادي، وكيل أعمال محمود متولي، أن اللاعب تلقى عرضا للانضمام إلى الزمالك قبل الانتقال للأهلي.

وقال البغدادي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الإسماعيلي حاول تجديد عقد محمود متولي قبل الانتقال للأهلي".

وأكمل: "محمود متولي تلقى عرضا من الزمالك لضمه، ولكنه فضل الانضمام إلى الأهلي".
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