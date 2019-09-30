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محافظات

لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبين للتحقيق بمستشفى ناصر ببني سويف.. صور

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:58 ص
حالة طبيبين للتحقيق
حالة طبيبين للتحقيق
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محمد عبد الحليم
فاجأت لجنة من مديرية الصحة ببني سويف، مستشفى ناصر العام، مساء الاحد، ، بزيارة تفتيشية بدأت بقسم الإستقبال ووحدة الأطفال المبتسرين "الحضانات" وزارت اللجنة بعض الأقسام العلاجية الداخلية، أستمعت خلالها للمرضى وذويهم، وتم تحويل طبيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، لعدم إلتزامهم بالتواجد خلال النوبتجية.

وجاءت زيارة وكيل الوزارة ومدير الطب العلاجي للمستشفي تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتوجيهات المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، بمتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالخدمات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية، ، ولمتابعة سير العمل ومدى إلتزام طاقم العمل بالنوبتجيات المسائية والليلية.
لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبين للتحقيق بمستشفى ناصر ببني سويف.. صور
لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبين للتحقيق بمستشفى ناصر ببني سويف.. صور
لتغيبهما عن العمل.. إحالة طبيبين للتحقيق بمستشفى ناصر ببني سويف.. صور
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