مدرب المصري: انتزعنا الفوز من ماليندي بفضل تحسن الأداء في الشوط الثاني.. فيديو

قال حمد إبراهيم المدرب العام للنادي المصري، إن فريقه استطاع أن ينتزع الفوز من نادي ماليندي، في مباراة اليوم، من خلال تحسن أدائه في الشوط الثاني، والفوز بنتيجة (3-1)، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.



وأضاف حمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج «الماتش»، على قناة صدى البلد: «قائمة الفريق تضم 20 لاعبا للمشاركة في المباريات المقبلة»، متابعا: «نستعد لمواجهة الإسماعيلي على ملعب برج العرب ونقيم معسكرا حتى موعد المباراة».



وبذلك تأهل ممثل مصر في الكونفدرالية إلى دور الـ32 الثاني في المسابقة القارية بنتيجة مجموع المباراتين ذهابا وإيابا (7-2) بعدما عاد من زنجبار في لقاء الذهاب بفوز عريض (4-1).

