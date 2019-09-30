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محمود علم الدين: الأخبار السلبية لا تسود إلا في دول العالم الثالث.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين
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عمرو ممدوح
قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الأخبار السلبية هي التي تنتشر وتسود، مشيرا إلى أن هذه النظرية لا تطبق إلا في دول العالم الثالث.

وأضاف محمود علم الدين، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي «كل يوم» المذاع على فضائية «on e» اأن الدول الغربية تحرص على أمنها القومي، والإعلام الغربي، يتعامل على هذا الأساس من حيث نقل الأحداث التي تتضمن عنف.

وأوضح أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه على سبيل المثال، حل البرلمان الإنجليزي، مشيرا إلى أنه إذا كان البرلمان المصري هو الذي تم حله، لقامت وسائل الإعلام الغربية على مصر.

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