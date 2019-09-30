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أخبار العالم

الحكومة اليمنية تكشف حقيقة الانتصارات المزعومة للحوثيين

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:27 ص
ميليشيا الحوثي
ميليشيا الحوثي
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قسم الخارجي
أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، أن الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران تحاول الترويج لانتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، وذلك في الوقت الذي تتكبد فيه بشكل يومي خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

ونقلت فضائية العربية السعودية عن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قوله إن الميليشيا الحوثية تروج لهذه الانتصارات بهدف التغطية على مأزقها السياسي والعسكري، وعزلتها الشعبية، ورفع الروح المعنوية المنهارة لعناصرها، وإظهار قدرتها على تحقيق إنجاز على الأرض، والاستمرار في حربها بالوكالة لصالح أسيادها في طهران، والتشويش على جريمة استهداف شركة أرامكو النفطية.

وأضاف الإرياني أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استخدمت في مزاعمها مخزونها من مشاهد فيديو بمحاولة التفاف فاشلة منها نفذته قبل أشهر على عدد من كتائب لواء الفتح في محور كتاف، وقد تم في حينه وبدعم من طيران التحالف فك الحصار والتعامل مع عناصر المليشيات والقضاء بشكل كامل على ما يسمى لواء الصماد 3.

فيما كشف عن تلقي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لضربات موجعة، خلال الفترة الماضية، وهو ما كبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
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