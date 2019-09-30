مفاجأة .. لا تشترى iphone 11 لهذا السبب

يبدو أن شركة آبل تسعى لتقديم مفاجآت بالجملة لعملائها، ولكن كالعادة على مدار فترات متباعدة عكس باقى العلامات التجارية الأخرى التى توفر كل الميزات الممكنة دفعة واحدة.



وبحسب موقع جى اسم آرينا الهندى، تستعد شركة آبل الأمريكية لتزويد آيفون القادم لعام 2020، بميزة مزودة فى أجهزة ماك برو، وهى لوجو آبل المضىء، والذى يضفى شكلًا مميزًا على منتجات آبل، خاصةً عن إضاءته.



وهى الميزة التى ستجذب عشاق آيفون من اجل التفاخر بامتلاكهم لعلامة التفاحة الفارهة، كما أنها لن تقتصر على ذلك فقط، بل ستضىء مع كل إشعار جديد.



وقال خبراء بمجال صناعة الهواتف الذكية إن تلك الميزة ستؤثر على مبيعات آيفون 11 الحالى، لأنه يختلف عن النسخة السابقة فى الكاميرا فقط تقريبًا، وبالتالى فليس من الضرورى التحديث للنسخة الحالية، والأفضل الانتظار لنسخة 2020 التى ستأتى بتطورات كثيرة، أولها هو اللوجو المضىء.