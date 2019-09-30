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رياضة

نجم الزمالك السابق: ميتشو لم يستقر على تشكيل الأبيض حتى الآن.. فيديو

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:29 ص
ميتشو
ميتشو
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حسن العمدة
يرى أحمد صالح نجم الزمالك السابق أن عدم خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي سيربك حسابات الفريق الأبيض.

وقال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "عدم خوض المباراة هيلخبط حسابات الزمالك واللاعبين شوية لانك مش هتبقى عارف هو هيلعب ولا لا".

وتابع أحمد صالح: "ميتشو حتى الآن لم يستقر على التشكيل الأمثل لنادي الزمالك، الفريق يملك إمكانيات فنية عالية والإدارة الفنية للمدير الفني هي الحاسم في المباريات".
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