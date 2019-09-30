تعرف على جميع نتائج الدوريات الخمسة الكبرى الأحد 29-9-2019

شهد أمس الأحد عددًا من مواجهات النارية، وشهدت اللقاءات منافسات قوية ونتائج غير متوقعة، في اختتام بعض الجولات مثل الدوري الألماني "البوندسليجا".



وحقق فريق فيورنتينا فوزا مستحقا علي منافسه إي سي ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ملعب سان سيرو " جوزيبي مياتزا" فى الجولة السادسة ، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.



كما حقق فريق ليستر سيتي فوزًا عريضًا على نيوكاسل يونايتد بخمسة أهداف مقابل لاشيء، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".



وفيما يلي نعرض لكم صدى البلد جميع نتائج مباريات أمس الأحد بالدوريات الخمسة الكبرى.