Motorola RAZR يظهر قبل نهاية 2019.. بشاشة قابلة للطي.. صور

أفادت تسريبات أن هاتف Motorola RAZR المنتظر الكشف عنه سيظهر قبل نهاية العام الجارى، و هو أول هاتف بشاشة قابلة للطى لعلامة موتورولا العريقة.



وبحسب موقع فون آرينا التقني، حمل الهاتف نفس الإسم الأيقوني الشهير الذى يعشقه الملايين منذ عشرات السنين، وهى الخطوة التى تجعل موتورولا تدخل المنافسة مع كلًا من شاومى وسامسونج وهواوى، فى فئة الهواتف بشاشة قابلة للطى.



ومن المتوقع أن يحتوى الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.



وسيقدم الهاتف الجديد شاشة بقياس 6.7 بوصة، مقابل 1500 دولار أمريكى.



