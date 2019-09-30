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رياضة

بحث التجهيزات اللازمة لإنهاء تطوير مضمار الدراجات العالمي باستاد القاهرة

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
وزير الرياضة والمهندس
وزير الرياضة والمهندس محسن صلاح
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ريهام بكير
ناقش وزير الشباب والرياضة ، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب آليات التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.

تناول اللقاء عرضا لأهم الأعمال الناجحة التي نفذتها شركة المقاولون العرب من بنية تحتية وإنشائية في مجال الشباب والرياضة .

وخلال اللقاء أكد وزير الشباب والرياضة شكره وتقديره لشركة المقاولون العرب على ما نفذته من أعمال إنشائية رياضية خلال الفترة الماضية مُشيدًا بالإنجاز الذي نفذته في تطوير ورفع كفاءة استاد القاهرة الدولي الذي أقيمت عليه بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم منتصف العام الجاري والذي نال اشادة عالمية من المستوي الذي ظهر عليه.

كما تطرق اللقاء بحث التجهيزات اللازمة لإنهاء الأعمال الخاصة بمضمار الدراجات العالمي بإستاد القاهرة بالشكل المطلوب ليكون إضافة قوية لمجموعة المنشآت الرياضة التي تم إنشاؤها وتطويرها في الفترة الأخيرة والتي وضعت مصر محل اهتمام عالمي لإقامة أكبر الأحداث الرياضية عليها.

واختتم اللقاء بين الطرفين ببحث آلية معالجة الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي استعدادًا لكأس العالم لكرة اليد والذي تستضيفه مصر 2021.
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