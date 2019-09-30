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رياضة

مرتضى منصور: الكاف وافق على نقل المباراة بالإسكندرية وقالي بخ

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:27 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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حسن العمدة
علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على إنسحاب جينيراسيون أمام فريقه أمس فى دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضي منصور، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الزمالك اليوم، أن فريق الزمالك ليس طرفا فى أزمة بطل السنغال والتي انتهت بانسحابه.

وشدد مرتضي منصور، على أنه يحترم لوائح الكاف، مؤكدا أنه وافق على نقل المباراة لبرج العرب ، وبعدها يصدرون خطابا، معلقا، "قالي بخ".
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