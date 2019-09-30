كيس رمل في وجه العقوبات.. وزير سابق: لبنان يتحول لمنطقة نفوذ إيرانية

قال الوزير اللبناني السابق فارس سعيد، إن لبنان يعيش أوضاع اقتصادية صعبة على إثرها خرجت جموعا احتجاجا على الواقع المرير.



وأوضح فارس سعيد، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، أن التدخل السافر من جانب حزب الله فى لبنان يزيد من الأمور تعقيدا خاصة وأنه يستغل أوضاعه لأهداف سياسية، مشيرًا إلى أن حزب الله يحمّل مصرف لبنان "جمال تراست بنك" مسؤولية الازمة المالية الراهنة بعدما وضع على لائحة العقوبات الأمريكية .



وعبر "الوزير اللبنانى السابق عن علاقة حزب الله بلبنان، وكأن حزب الله يستخدم لبنان كيس رمل في وجه العقوبات، مشيرًا إلى أن الحكومة لا دور لها مع حالة تراخى عربي وتمسك لبنانى ما يؤشر لوضع مأساوى وجعل لبنان منطقة نفوذ لإيران.



واحتشد مئات اللبنانيين، اليوم الأحد، في ساحة الشهداء في العاصمة بيروت، قبل أن يتحركوا نحو مقر الحكومة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، والمخاطر التي تهدد حياتهم بعد الأزمة المالية، وتراجع سعر الليرة اللبنانية في السوق السوداء.



وخرج مئات المحتجين في شوارع العاصمة بيروت اعتراضا على أزمة اقتصادية تفاقمت على مدار الأسبوعين الماضيين، مع تراجع قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ ما يزيد على العقدين.



وهاجم بعض المحتجين بوسط بيروت ساسة البلاد، وألحوا عليهم باللائمة في الفساد المستشري في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة.



ويواصل المحتجون محاولاتهم الدخول إلى السراي الحكومي، واجتياز الحواجز والأسلاك الشائكة، بينما تمركزت قوات مكافحة الشغب في الموقع، وأثيرت مخاوف بشأن تجدد المواجهات التي سبق واندلعت في احتجاجات سابقة كان آخرها في مايو الماضي.

