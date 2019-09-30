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رياضة

وزارة الشباب والرياضة تستعد لإطلاق برنامج تنمية أبناء الصعيد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:37 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تستعد وزارة الشباب والرياضة لإطلاق برنامج تنمية أبناء الصعيد في نسخته الثالثة، والذي تنفذه الوزارة للعام 2019/2020 ، بعشر محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر.

يأتي البرنامج تماشيًا مع اهداف التنمية المستدامة، وايمانا من وزارة الشباب والرياضة بضرورة تنمية المجتمع والعمل على الارتقاء بقدرات الشباب في المناطق الجغرافية المختلفة على نطاق الوطن، وخاصة الصعيد الذي يحتاج الى المزيد من التنمية .

يهدف البرنامج تنمية القدرات التنموية لدى الشباب والفتيات من أبناء محافظات الصعيد لابتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية، والاهتمام بالمناطق الحدودية بمنطقة محافظات الصعيد تماشيًا مع اهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى اعداد كوادر شبابية تسعى لتنفيذ المبادرات المجتمعية التي تخدم وتنمي مجتمع الصعيد.

يسهم البرنامج في دمج الشباب المتفوق من السنوات السابقة في برنامج اعداد المدربين الذي تنفذه الوزارة وتؤهلهم ليكونوا مدربين معتمدين بالوزارة لتنفيذ كافة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة، حيث تم الاستعانة بمجموعة منهم للعمل في البرامج للعام 2019/2020 كمنسقين وهو ما يعتبر نجاحًا للبرنامج.

يذكر أن البرنامج يتم تنفيذه في نسخته الثالثة حيث تم تنفيذه على مدار عاميين متتالين، مستهدفًا 70000 مستفيد، وينتج عن البرنامج كل عام (24) مبادرة مجتمعية يتم تنفيذها على ارض الواقع بجهود ذاتية من الشباب ويتم اختيار افضل (8) مبادرات .
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