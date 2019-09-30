والد اللواء الفغم في مشهد مؤثر بعد دفن جثمان ابنه في مكة.. فيديو وصور

تداول نشطاء سعوديون عير موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لللواء المتقاعد بداح الفغم والد الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم في المقابر بعد دفن جثمان ابنه اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي لقي حتفه مغدورا أمس الأحد في جدة.



وترصد الصورة اللواء الأب وهو يتلقى التعازي بمقبرة ابنه مقبرة شهداء الحرم بمكة المكرمة بعد تشييعه ودفن جثمانه.



ويظهر الأب المكلوم وهو يعاني مشاعر الفقد والحسرة ويعتصره الألم والحزن ومرارة فراق ابنه، والصبر والاحتساب لقضاء الله وقدره.



وتوفي اللواء "الفغم" مساء أمس الأحد بعد إصابته وآخرين بطلقات نارية غدرًا إثر خلاف نشب بينه وبين الجاني الذي ذهب ليحضر سلاحا وفتح منه النار على الفقيد وصديقه الذي كان يستضيفهما ببيته بمحافظة جدة.





