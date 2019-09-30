مظاهرات حاشدة في العاصمة الروسية موسكو لهذا السبب

شهدت العاصمة الروسية موسكو احتشاد ما يزيد على 20 ألف شخص للمطالبة بالإفراج عن محتجين اعتقلوا خلال الصيف في إطار ما يقول المعارضون للكرملين إنها حملة لتكميم الأفواه.



وتأتي هذه التظاهرة عقب إلقاء القبض على المحتجين خلال مظاهرات اندلعت في يوليو ، احتجاجا على استبعاد كثيرين من مرشحي المعارضة من انتخابات محلية وادعاءات باستخدام الشرطة لأساليب وحشية وعلى ما وصفه كثيرون من سكان موسكو أحكاما مغلظة بالسجن أثارت انتقادات علنية غير معتادة.



وصدرت أحكام بالسجن لمدد تصل إلى أربعة أعوام بحق العديد من الأشخاص في حين يحاكم آخرون عن جرائم مثل العنف ضد رجال الشرطة.



وتحاول المعارضة الروسية خروج أعداد كبيرة من المواطنين إلى الشوارع، حتى تفرج السلطات على المحتجزين.