إزالة الرديم والدكة واللياسة.. التفاصيل الكاملة لترميم قصر يوسف كمال في قنا.. صور

حصل موقع صدى البلد على معلومات تفصيلية عن ترميم قصر يوسف كمال الأثري بنجع حمادي، وهو المشروع الذي نفذته وزارة الآثار وافتتحته الأحد، وننشر تفاصيل ترميمه كما حصلنا عليها من مصادر خاصة.



وقد تمت إزالة كميات كبيرة من الرديم بحديقة القصر وحول المباني والنزول بالمناسيب للمستوى الاصلى لما كانت عليه المجموعة من قبل، وازالة التعديات الموجودة بالمجموعة نظرا لاستخدام المبانى فى فترات سابقة،والنزول بمستوى المنطقة المحيطة بقاعة الطعام والفسقية لما كانت عليه فى السابق.



وتمت إزالة الأشجار والنخيل التى نمت فى فترة ما بعد الأمير يوسف كمال وكانت عائقا لعملية الترميم والتطوير، وتم عمل لاند سكيب للموقع العام بالمجموعة وتحديد الممرات بالبندورات، وتبليط الممرات بالنتر لوك وتبليط الارضيات بالرخام حول مبنى السلامليك وكذلك الدرج باللاند سكيب.





تكسير الملاط

وفيما يتعلق بالمبانى،تم استكمال الشرافات والعرائس المبنية من الطوب الاجر بالمبانى الأثرية بنفس نوعية الطوب والمونة الأثرية،وتم تقطيب أسفل المبانى الأثرية التالفة بنفس نوعية الطوب والمونة الأثرية،وتم تكسير طبقات الملاط التالفة وطبقات ملاط الاسمنت،واعادة تبيضها بنفس نوعية المونة الأثرية داخل جميع المبانى بالمجموعة.



وتمت إزالة الدهانات من الحوائط الداخلية فى بعض المبانى واعادة تبييضها من جديد طبقا للرؤية الأثرية،وتمت إزالة البلاط المضاف حديثا من داخل بعض المبانى، وتبليطها بنفس نوعيه البلاط القديم المستخدم فيها.





الدكة واللياسة

كما تمت معالجة أسطح المبانى الأثرية، وذلك بإزالة طبقة الدكة القديمة والموجودة بحالة سيئة تسمح بتسريب الامطار للاسقف الخشبية أسفلها،وازالة التطبيق الخشبى اسفل الدكة ووجد بحالة سيئة،مما جعله يفقد وظيفته وهى حماية السقف الخشبي الاثرى أسفل منه،واستبداله بتطبيق خشبى جديد.



وتم تعقيم الأسقف الخشبية الاثرية والتطبيق الخشبى الجديد الذى يعلوها لمقاومة التلف الحشرى والنمل الابيض،كما تم عزل جميع أسقف المبانى ضد المياه عزلا جيدا،وتم عمل العزل الحرارى للاسقف باستخدام الفوم،وتم عمل لياسة بطبقة رقيقة اعلى طبقات الفوم بمونة الجير،وتم تبليط الاسقف بالحجر المعصرانى اعلى طبقه اللياسة.





الحماية المدنية

وفيما يتعلق بأعمال الكهرباء، تم انشاء شبكة الخطوط الرئيسية التى تغذى المبانى الأثرية والمبنى الادارى الحديث وتركيب اللوحات الخاصة بها،كما تم الانتهاء من تركيب الكشافات الخاصة للممرات بالاند سكيب وكشفات النخيل والاسوار وكشافات المبانى من الداخل والخارج،والانتهاء من تركيب اللوحة العمومية وتركيب محول خاص بالمجموعه الأثرية.



أما أعمال الحماية الميدانية والانذار، فقد تم عمل شبكة الإطفاء والصناديق الخاصة بها فى الموقع العام وبجوار المناطق الأثرية،وتم عمل خزان ارضى بسعة 60 مترا مكعبا لتغذية شبكة الاطفاء وتركيب الطلمبات الخاصة بها،كما تم الانتهاء من تركيب شبكة الانذار الالى من حساسات للدخان وغيرها.



وتم الانتهاء من تركيب الكاميرات على الاسوار من الخارج والداخل و تركيب الكاميرات داخل المجموعة والمبانى الداخلية،وتم عمل منظومة إنذار ضد السرقة داخل المبانى الأثرية وربطها باللوحة الرئيسية باللوحة الرئيسية بلوحة التحكم.





الترميم الدقيق

وقد تضمنت أعمال الترميم الدقيق ترميم الواجهات بمبانى واسوار المجموعة،حيث تم تنظيف الواجهات من الأتربة والاتساخات وبقع دم الوطاويط ميكانيكيا وكيميائيا،وتمت معالجة الطوب الأجر وتقويته وعزله،وتمت إزالة الطلاءات الجيرية من أعلى واجهات بيت نعيم والاسوار والمطبخ ومعالجتها وتقويتها وعزلها.



وتمت إزالة الجرافيتى من واجهات الاسور والمبانى ومعالجتها وتقويتها وعزلها،كما تم تنظيف المنحوتات والارضيات الرخامية ميكانيكا وكيميائيا ومعالجتها وتقويتها،و تم تنظيف الاحواض الرخامية و الارضيات ومعالجتها بالحمامات بمبنى السلامليك.



وتضمنت أعمال ترميم الشبابيك الجصية والقمريات تنظيفها واستكمال الاجزاء الناقصة منها بنفس الطريقة التى نفذت بها وتقويتها،كما تم الانتهاء من ترميم البلاطات الخزفية وتنظيفها وتقويتها، كذلك حقن البلاطات التى بها تطبيل لتثبيتها جيدا على الحامل.



وتم فك اللوحتين الخزفيتين الموجودتين بقاعة السلاملك والمثبتين بتثبيت مؤقت بمسامير عشوائية وتثبيتهم تثبيت دائم لحمايتهم ومن ثم تقويتهم،وتم تنظيف الأسقف والزخارف وتقويتها،كتم تعقيم الأسقف ضد الحشرات.





النافورة الرخامية

أما النافورة الرخامية،فقد تم توثيقها وعمل حام لها، للنافورة وعزل الارضيه عزلا جيدا،وتم عمل شبكة المياه والصرف للنافورة،ومعالجة قطع الرخام الخردة المنزوعة من النافورى، من الاملاح والاتساخات وتقويتها وتم استبعاد التالف منها،وتم تركيب النافورة على الحامل الجديد كما كانت من قبل،وتم استكمال قطع الرخام الخردة المفقودة منها بنفس نوعية الرخام القديم.