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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 07:34 ص
شخصية اليوم
شخصية اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 23 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام.

فإذا كنت مولودا في يوم 30 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك طبيعة يقظة ومواهب خلاقة، أنت أيضا متفائل ومحب للحياة الرغدة وتتمتع بذكاء شديد، ولديك روح طموح، لكنك مشوش العاطفة وتميل للغضب سريعا.

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد لشخصية هذا اليوم هى في عام ٢٠١٩ تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.
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