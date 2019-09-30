Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ولي العهد السعودي: هجمات أرامكو عمل حرب من إيران

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 01:40 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
Advertisements
شريف سيد
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على اتفاقه مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حول وصفه الاعتداء على منشأت أرامكو بعمل حرب من قبل إيران.

وقال ولي العهد السعودي في حواره مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية إنه متفق مع وصف وزير الخارجية الأمريكي لهذا الهجوم.

ويعد هذا التصريح هو الأول من ولي العهد السعودي بشكل صريح، يتهم فيه إيران بتنفيذ الهجمات على منشأت أرامكو السعودية.

وتعرضت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية لهجمات بطائرات دون طيار وصواريخ، نفذتها إيران وفق ما أعلنته الولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تتهم إيران بالهجوم على منشآت أرامكو السعودية

الهجوم على منشأتين نفطيتين في السعودية.. اعتداء أرامكو يتسبب في تعطيل 5% من إمدادات النفط العالمية.. واشنطن تلقي باللوم على إيران وطهران تنفي.. إدانات عربية ودولية بالجملة

بومبيو يصل جدة اليوم.. ويناقش مع بن سلمان مواجهة أعمال إيران العدوانية

عمل حربي.. وزير الخارجية الأمريكي يعلن منفذ هجمات منشآت أرامكو السعودية

بومبيو يكشف تفاصيل لقائه مع بن سلمان لبحث تداعيات هجمات أرامكو

وزير الخارجية الأمريكي: لن يتم التسامح مع سلوك النظام الإيراني

ترشيحاتنا

دعاء قصير للميت 2019 مكتوب من 5 كلمات من أجمل وأحن أدعية المتوفي

عاش.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم .. شاهد

والد اللواء الفغم في مشهد مؤثر بعد دفن جثمان ابنه في مكة.. فيديو وصور

دينا الشربيني تكشف سر حزنها وغضبها في مهرجان الجونة.. فيديو

مفاجأة .. لا تشترى iphone 11 لهذا السبب

مرتضى منصور: الكاف وافق على نقل المباراة بالإسكندرية وقالي بخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Motorola RAZR يظهر قبل نهاية 2019.. بشاشة قابلة للطي.. صور

نداء شرارة تجري البروفات النهائية لحفل الأوبرا .. صور

تيتة حرقتني بالشمعة وكسروا دراعي.. سما ضحية تعذيب جديدة على يد أقاربها في الدقهلية.. شاهد