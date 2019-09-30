ولي العهد السعودي: هجمات أرامكو عمل حرب من إيران

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على اتفاقه مع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو حول وصفه الاعتداء على منشأت أرامكو بعمل حرب من قبل إيران.



وقال ولي العهد السعودي في حواره مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية إنه متفق مع وصف وزير الخارجية الأمريكي لهذا الهجوم.



ويعد هذا التصريح هو الأول من ولي العهد السعودي بشكل صريح، يتهم فيه إيران بتنفيذ الهجمات على منشأت أرامكو السعودية.



وتعرضت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية لهجمات بطائرات دون طيار وصواريخ، نفذتها إيران وفق ما أعلنته الولايات المتحدة.