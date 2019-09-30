ولي العهد السعودي يكشف حقيقة رد بلاده عسكريا على إيران

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن أمله في اتباع الرد السياسي على ما ترتكبه إيران، معتبرا أن الأمر أفضل.



وقال ولي العهد السعودي في حوار مع شبكة سي.بي.إس الأمريكية: "نأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضروريا والحل السياسي أفضل بكثير".



واتفق ولي العهد السعودي مع تصريح وزير الخارجية الأمريكي في أن الهجوم الذي تعرضت له منشأت أرامكو السعودية هو نوع من أنواع أعمال الحرب من قبل إيران.



وكانت منشأت نفطية سعودية تعرضت لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ اتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراها.