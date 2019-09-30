بعد تحذير الصحة من تناول الفسيخ .. تعرف على أضراره الصادمة

بعد تحذير وزارة الصحة من تناول الفسيخ وهو نوع من أنواع الأسماك المدخنة، والتي تنتشر بشكل كبير في فصل الربيع، وقدم الدكتور سعيد صالح خبير التغذية، أضرار الفسيخ، مؤكد ان كثرة أكلهم بيسبب أمراض الكبد والقلب.





- الفسيخ السليم مشكلته في الأملاح الزائدة التي ترفع ضغط الدم ، وبالتالي ممنوع لمرضى الضغط ، ويحتاج شرب مياه كتير بعد الأكل.



- الفسيخ الملوث فيه جراثيم تفرز سموما تؤثر على الجهاز العصبي والعضلات ، ويؤثر على القلب عشان يسبب انسداد الشرايين وارتفاع نسبة الكوليسترول ، و يأثر على الكبد ، غير الميكروبات التي تؤثر على الجهاز الهضمي العادية.



أضرار الفسيخ على الحامل:



الفسيخ يشكل خطرا كبيرا علي صحة المرأة الحامل وعلى جنينها، ففي حالة فساده تتعرض حياتها للخطر، نتيجة لإصابتها بالتسمم الغذائي المؤدي للوفاة في بعض الأحيان، أو في حالة عدم أخذ الاحتياطات.



ينصح الأطباء المرأة الحامل بضرورة الابتعاد عن تناول الفسيخ حتي لا تصاب بالتسمم والتعرض للإجهاض، حافظي علي صحتك وصحة جنينك، واستبدلي الفسيخ بطبق من سلطة الرنجة المشوية للتخلص من البكتيريا الضارة التي قد تكون داخلها.



أضرار الفسيخ على أصحاب الأمراض وهي:



علي مرضى الضغط العالى عدم الإسراف في تناول الفسيخ، لأنه يزيد من نسبة تراكم الماء والأملاح داخل الجسم، مما يؤدى لزيادة نسبة ضغط الدم بالجسم، ويمكنهم تناول قطعة صغيرة من الفسيخ ، مع الإكثار من الخيار والخس والجرجير للتخلص من نسبة الملح الزائدة.



تناول الفسيخ لمرض القلب وتليف الكبد يعد مضر جدا للصحة، نتيجة لترسب الملح في الجسم وزيادة نسبة الماء، ولذا عليهم تجنب تناوله، لتجنب حدوث غيبوبة كبدية، أو ذبحة صدرية.



روشتة للحد من أضرار الفسيخ:



1- بجوار طبق الفسيخ يجب أن يتوفر طبق كبير مليء بالسلطة الخضراء، ويتم تناوله فهذه الحيلة تقلل فرص الإصابة بالتسمم.



2- الزبادى والحليب من الحيل الجيد لتنظيف الجسم، والتقليل من الإصابة بالتسمم.



3- شرب المياه بكثرة يقي من أضرار الفسيخ.



4- تناول "كانتلوب أو موز أو برتقال" يحفظ جسمك من التسمم.





